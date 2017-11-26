«Марне очікування»: активісти в аеропорту чекали на ув’язненого в Росії Кольченка

В аеропорту «Київ» у столиці України 26 листопада відбулася міжнародна акція «Марне очікування», присвячена дню народження ув’язненого в Росії кримського активіста Олександра Кольченка.

Учасники акції зібралися в залі прильоту київського аеропорту в очікуванні прибуття Кольченка з іменною табличкою, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, який вів пряму трансляцію.

«Але Олександр Кольченко не прилетить. Не через скасування рейсу чи погані погодні умови, а тому, що вже більше ніж три роки сидить за кремлівськими ґратами. Там Тундра (прізвисько Олександра Кольченка в середовищі активістів – ред.) зустріне свої двадцять вісім років. Там перебуває ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки скільки потрібно», – зазначають організатори акції.

Подібні акції цього ж дня анонсувалися в міжнародних аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави. Згідно з повідомленням, активісти вийдуть з табличками із написаними на них іменами українських політв’язнів.

Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Провідні правозахисні організації оголосили Сенцова і Кольченка політичними в’язнями. Україна і низка західних країн і міжнародних організацій продовжують вимагати їх звільнення і повернення на батьківщину. Акції на підтримку засуджених проходять не тільки в Україні, але і в інших країнах.