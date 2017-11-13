Сенцова тримали в штрафному ізоляторі два тижні, але вже перевели – адвокат

Українського режисера і політв’язня Олега Сенцова помістили в штрафний ізолятор у виправній колонії №8 у місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії на два тижні, але наразі перевели звідти. Про це, як передає сайт «Крим.Реалії», повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

За словами адвоката, Олег Сенцов перебуває в бараку, в якому 60 осіб. Основне виробництво в колонії – обробка каменю та виготовлення кам’яних виробів, є також роботи в бібліотеці.

Керівництво колонії, як повідомив Дінзе, запропонувало Олегу Сенцову роботу, пов’язану з театром та на місцевій кіностудії, але він відмовився.

«Олег дуже сильно схуд. В Якутії і зараз – це дві різні людини. Дуже втомився від етапу, і у нього немає запасів продуктів. Хоча харчування в колонії нормальне, на відміну від 15 інших північних колоній, забезпечення добре», – повідомив адвокат.

Раніше сьогодні керівник міжнародної правозахисної організації «Агора» Павло Чиков заявив, що Олега Сенцова помістили в штрафний ізолятор.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнають.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.