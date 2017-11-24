Активісти завели для Олександра Кольченка кота, який чекає на політв’язня в Україні

Біля входу до квартири голосним нявканням гостей зустрічає Сніжок. Таке ім’я повністю чорний із гострими вухами кіт отримав від Олександра Кольченка, якого засудили в Росії, а правозахисний центр «Меморіал» вніс у список політв’язнів. Поки що вони жодного разу не бачилися, але Сніжок чекає на свого господаря в Україні і живе у активісток «Комітету солідарності» з кримськими заручниками.

Дівчата взяли Сніжка з «перетримки» на річницю арешту Кольченка у травні цього року. Тоді йому було всього кілька місяців. На думку активісток, його дуже рано відлучили від мами. Тепер це надзвичайно жвавий і енергійний кіт із гладкою лискучою шерстю, який має свою власну сторінку в мережі Facebook.

Активістка «Комітету солідарності» з кримськими заручниками Катерина Бабич каже, що чорний кіт – це символ безстрокового страйку і анархії.

Олександр Кольченко – анархіст і соціальний активіст. Він виступав за трудові права, права робітників тролейбусного депо, тому ми хотіли, аби кіт це символізував

«Олександр Кольченко – анархіст і соціальний активіст. Він виступав за трудові права, права робітників тролейбусного депо, тому ми хотіли, аби кіт це символізував. Спершу ми написали Саші і погодили з ним цю ідею. Він погодився, хоча і визнав, що це дуже відповідально. Тому це не так, що ми просто взяли тварину використати як символ. Сподіваємося, що він скоро вийде», – розповідає Катерина.

Активісти спілкуються із політв’язнями через листи, хоча і зізнаються, що часом ті губляться або надходять із затримкою.

Під час фестивалю Docudays UA активісти звернули увагу, що на листівках для українського режисера Олега Сенцова, якого теж засудили в Росії, а правозахисний центр «Меморіал» вніс у список політв’язнів, малювали камеру, а для Олександра Кольченка – кота.

Так, у червні в річницю арешту Кольченка, виникла ідея організувати онлайн-акцію – користувачів соціальних мереж закликали намалювати для політв'язня кота і розмістити на своїй сторінці з хештегом #CatsForTundra. Отримавши близько сорока малюнків, «Комітет солідарності» зробив виставку. На заході був і ще зовсім маленький Сніжок.

Сашу чекають – не лише велика кількість людей, а й кіт

«Ми привезли кота, щоб показати, що Сашу чекають – не лише велика кількість людей, а й кіт», – зазначили учасниці «Комітету солідарності».

«Тундры Кот»

Ідея створити сторінку в соціальній мережі для Сніжка виникла одразу, але «Тундры кот» почав «розповідати» про себе лише у листопаді.

Сторінка кота – ще один майданчик для висвітлення проблеми політв’язнів

«Сторінка кота – ще один майданчик для висвітлення проблеми політв’язнів. Минуло вже три роки, але нічого не рухається. Цей профіль – це можливість показати, що от, є кіт, він також чекає і не розуміє, чому так відбувається», – каже Катерина Бабич.

На сторінці Сніжка – уже понад триста друзів і кілька постів про Олександра Кольченка.

«У травні 2014 року злі дядьки з ФСБ вкрали Сашу і відвезли в Російську Федерацію. А там засудили разом з Олегом Сенцовим і на багато років запроторили до в'язниці. Люди, які вкрали Сашу, дуже дивні – кажуть, що роблять все за законом і дотримуються конституції, а виходить навпаки, і вони більше схожі на злодіїв. Але я все одно вірю, що скоро це неподобство закінчиться і Тундра вийде на свободу. І інші такі, як він (політзеки), теж. Мені так цікаво його побачити. Дуже-дуже чекаю. Мяу!», – написано у одному із постів кота.

Власниці Сніжка зізнаються, що іноді той не дає їм спати та періодично розбиває посуд. Кіт добре їсть, але фактично не реагує на звуки, тому дівчата припускають, що у нього проблеми зі слухом. Тим не менше, Сніжок часто голосно нявчить і вимагає, аби з ним гралися.

«Спочатку дехто питав, як кіт чекатиме сім років, адже він уже буде старенький. Але ми віримо, що Кольченко повернеться раніше, а поки ми за ним доглядатимемо», – розповіли активістки.

Наступна акція – 26 листопада

Наступна акція, яку планує «Комітет солідарності» з кримськими заручниками на підтримку політв’язнів, відбудеться 26 листопада – у день народження Олександра Кольченка. Йому виповниться 27 років.

«Ми будемо святкувати на вокзалі. Так як зазвичай зустрічають людей із потягів, ми вийдемо і почекаємо з плакатами Сашу. Подібна акція буде в Чехії, можливо, приєднаються й інші міста», – зазначають активістки.

Олександра Кольченка разом із Олегом Сецовим затримали представники російських спецслужб у окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.