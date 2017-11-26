Порошенко – Кольченкові: ми не припиняємо боротися за звільнення всіх заручників

Президент України Петро Порошенко заявляє, що влада продовжує зусилля зі звільнення всіх українців, які перебувають в ув’язненні в Росії і на окупованих територіях.

«Сьогодні українцю Олександру Кольченку виповнюється 28 років. На жаль, він змушений зустріти цей день у застінках Кремля. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення й усіх українських заручників. Україна з тобою, Олександре», – написав Порошенко у Facebook.

До дня народження Кольченка в аеропортах України, Чехії і Польщі відбулася акція «Марне очікування»: активісти з табличками, на яких написані імена ув’язнених у Росії українців, стояли в залі очікувань.

Олександра Кольченка разом із режисером Олегом Сенцовим затримали російські спецслужби в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Провідні правозахисні організації оголосили Сенцова і Кольченка політичними в’язнями. Україна і низка західних країн і міжнародних організацій продовжують вимагати їх звільнення і повернення на батьківщину. Акції на підтримку засуджених проходять не тільки в Україні, але і в інших країнах.