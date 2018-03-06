Росія: суд на два місяці продовжив арешт голови чеченського «Меморіалу»

Суд у російській Чечні на два місяці продовжив арешт голови місцевого відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва.

Запобіжний захід продовжили до 9 травня.

Суд відхилив прохання адвокатів відпустити правозахисника з-під варти на поруки кандидатів у президенти Росії Григорія Явлинського та Ксенії Собчак.

На думку суду, Тітієв може втекти або погрожувати свідкам.

Оюба Тітієва затримали 9 січня. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітіева передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.