Росія: правозахисник Тітієв позбавлений медичної допомоги у в’язниці

Заарештований керівник чеченського відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюб Тітієв не може отримати медичну допомогу. Співробітники ізолятора в місті Шалі не пускають до нього лікаря, посилаючись на відсутність розпорядження слідчого у кримінальній справі Тітієва, розповів адвокат Петро Заїкін.

14 січня захисник повідомив, що родина Тітієва була змушена покинути територію Чечні.

9 січня 2018 року стало відомо, що в Чечні затримано голову місцевого відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва. Його звинувачують у зберіганні 180 грамів марихуани.

60-річний Тітієв провину заперечує і стверджує, що йому підкинули наркотики. Він вважає, що переслідування пов’язане з його правозахисною діяльністю.

11 січня правозахисні організації Норвезький Гельсінський комітет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH і Всесвітня організація проти тортур виступили зі спільною заявою. Вони вимагають від влади Росії звільнити Оюба Тітієва.