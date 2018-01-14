Росія: родина заарештованого правозахисника Тітієва залишила Чечню

Родина керівника чеченського відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюба Тітієва, заарештованого за звинуваченням у зберіганні наркотиків, залишила Чечню. Про це повідомив 14 січня адвокат правозахисника Петро Заїкін.

Як зауважив юрист, таке рішення родичі Тітієва ухвалили з міркувань безпеки через погрози. Заїкін припустив, що погрозами силовики сподіваються домогтися свідчень від правозахисника.

Куди саме виїхала родина, Заїкін не уточнив.

9 січня 2018 року стало відомо, що в Чечні затримано голову місцевого відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва. Його звинувачують у зберіганні 180 грамів марихуани.

60-річний Тітієв провину заперечує і стверджує, що йому підкинули наркотики. Він вважає, що переслідування пов’язане з його правозахисною діяльністю.

У Чечні неодноразово нападали на правозахисників і заважали їхній професійної діяльності. Голова цього російського регіону Рамзан Кадиров, зокрема, неодноразово звинувачував правозахисників, у тому числі голову «Комітету проти тортур» Ігоря Каляпіна, в тому, що вони захищають бойовиків і бандитів. У березні 2016 року на Каляпіна напали в Грозному.