Меркель прибула в Сочі на зустріч з Путіним

У російському Сочі відбуваються переговори канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.

Головною темою зустрічі, як очікують, має стати ситуація на сході України, в тому числі питання про розміщення на Донбасі міжнародних миротворців.

Це перший візит Меркель до Росії за рік. Він відбувається на тлі погіршення відносин між Берліном і Москвою.

Перед відльотом до Росії Меркель заявила, що обов’язково поговорить з Путіним про Сирію і про ситуацію навколо Ірану. Крім того, предметом обговорення може стати і будівництво газопроводу «Північний потік-2», проти якого заперечують Сполучені Штати.

Минулого тижня Меркель наголосила, що в Україні щодня порушується перемир’я і гинуть люди. Вона закликала активізувати зусилля в «нормандському форматі», тобто за участю лідерів Німеччини, Франції, України і Росії. 10 травня лідери Німеччини і Франції зустрічалися з президентом України Петром Порошенко.

Приїхавши в резиденцію Путіна під Сочі, Меркель у дверях зіткнулася з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим, який надавав Путіну список нових міністрів, і привітала його з формуванням кабінету.