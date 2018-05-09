Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради увечері 9 травня

Президент України Петро Порошенко увечері 9 травня зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском. Про це свідчать дані на сайті Євроради.

Згідно з цією інформацією, зустріч відбудеться в німецькому Аахені, її початок запланований на 19:15 за місцевим часом (20:15 за Києвом).

Іншої інформації про зустріч немає ні на сайті Європейської ради, ні на сайті Адміністрації президента України.

Візит Порошенка до Німеччини триватиме два дні – 9 та 10 травня. Відповідно до даних на сайті АП, президент зустрінеться також канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Політичний експерт Євген Магда в ефірі Радіо Свобода висловив думку, що Порошенко буде обговорювати в Німеччині газопровід «Північний потік-2» та євроінтеграцію.