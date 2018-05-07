В Адміністрації президента підтвердили зустріч Порошенка з Меркель і Макроном

В Адміністрації президента України підтвердили, що цього тижня відбудеться зустріч Петра Порошенка з лідерами Франції та Німеччини.

«9-10 травня 2018 року президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Німеччини. У рамках програми перебування заплановані тристоронні переговори з федеральним канцлером ФРН Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, а також зустріч із президентом Європейської ради Дональдом Туском», – ідеться в повідомленні.

В адміністрації додали, що «президент України також візьме участь у заходах в рамках щорічної церемонії вручення премії Карла Великого президенту Франції Емманюелю Макрону».

Україна сподівається на тісну співпрацю ЄС і США в питанні запровадження миротворчої місії ООН в окупованій частині Донецької та Луганської областей, заявив президент Петро Порошенко. Як повідомила 5 травня прес-служба президента, він сказав про це в інтерв’ю німецькому виданню «Фокус», відповідаючи на питання, чого він очікує від зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, яка відбудеться 10 травня в Аахені.

«Канцлер відіграла надважливу роль у боротьбі за нашу незалежність і підтримувала нас у важкі часи. Обидва лідери щойно відвідали Сполучені Штати, і я сподіваюся на тісну співпрацю США з ЄС у питанні створення миротворчої місії ООН, а також кращу координацію у питанні санкцій», – сказав президент.