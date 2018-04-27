Меркель після зустрічі з Трампом: події в Україні потрібно називати своїми іменами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ніхто не зацікавлений в поганих відносинах з Росією, але події, подібні до тих, що відбувають в Україні, потрібно називати своїми іменами. Про це повідомляє агенція «Укрінформ».

«Ніхто не зацікавлений в тому, щоб не мати хороших відносин з Росією, але там, де мова заходить про конфлікти, про те, що відбуваються якісь речі, наприклад, в Україні, речі треба називати своїми іменами, і принцип територіальної незалежності країни, такої як Україна, вкрай важливий і повинен дотримуватися», – заявила Меркель під час спільного брифінгу з президентом США Дональдом Трампом.

За її словами, під час зустрічі з американським президентом обговорювалася політика Росії, зокрема стосовно ситуацій в Сирії та Україні, а також можливі наслідки американських санкцій проти Росії.

Меркель перебуває з робочим візитом у США.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.