Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Травень 2018, Київ 18:51
Відео

Санкції змусять Путіна піти на поступки хоча б щодо Донбасу – Умланд

Санкції змусять Путіна піти на поступки хоча б щодо Донбасу – Умланд
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:07 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У російському Сочі відбулися переговори канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Росії Володимира Путіна. Як і очікувалося, лідери держав обговорили, зокрема, ситуацію на сході України, проект газогону «Північний потік-2» і український транзит. Яке значення матиме ця зустріч і яких зрушень чекати у цих питаннях, в ефірі програми «Ваша Свобода» обговорили німецький політолог, старший науковий співробітник Інститут євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд, журналіст Олександр Голубов та російський політолог Станіслав Бєлковський.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG