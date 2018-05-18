Санкції змусять Путіна піти на поступки хоча б щодо Донбасу – Умланд

У російському Сочі відбулися переговори канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Росії Володимира Путіна. Як і очікувалося, лідери держав обговорили, зокрема, ситуацію на сході України, проект газогону «Північний потік-2» і український транзит. Яке значення матиме ця зустріч і яких зрушень чекати у цих питаннях, в ефірі програми «Ваша Свобода» обговорили німецький політолог, старший науковий співробітник Інститут євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд, журналіст Олександр Голубов та російський політолог Станіслав Бєлковський.