Україна сподівається на газ із Каспійського моря – Порошенко

Україна сподівається найближчим часом знайти можливості для залучення природного газу з Азербайджану через Болгарію і Румунію. Про це заявив президент України Петро Порошенко в Туреччині, де він взяв участь в урочистій церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газопроводу (TANAP), повідомляє прес-служба глави української держави.

Порошенко назвав цей проект хорошим прикладом плідного регіонального співробітництва, спрямованого на диверсифікацію джерел постачання енергії та зменшення залежності від окремих постачальників газу.

«Україна повністю підтримує цей проект. І сьогодні ми погодилися, що будемо щасливі диверсифікувати наші джерела енергії і отримувати з TANAP через Болгарію і Румунію постачання газу», – наголосив Петро Порошенко.

За його словами, Україна розраховує на підтримку Туреччини та Азербайджану щодо додаткового постачання енергоресурсів до України альтернативними маршрутами.

«Я вірю, що найближчим часом ми знайдемо можливості для залучення природного газу з Азербайджану, Каспійського моря не лише до України, а всього регіону, що пов’язаний з українською газотранспортною системою», – наголосив український президент.

Петро Порошенко нагадав, що Російської Федерація періодично зловживала енергетичними ресурсами, зробивши їх інструментом тиску на енергозалежні країни, щоб впливати на їхню внутрішню та зовнішню політику.

«Проект газопроводу «Північний потік-2» є яскравим прикладом такого тиску. Дехто вважає, що це комерційний проект, а насправді він є чисто геополітичним проектом. І він не має нічого спільного з енергопостачанням та реальною диверсифікацією», – додав Порошенко.

Трансанатолійський газогін (TANAP) є частиною проекту «Південний газовий коридор». За цим проектом природний газ із Азербайджану має транспортуватися до Європи через Туреччину в обхід Росії.