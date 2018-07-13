«З Путіна не вийде друга» – Freedom House підготував пам'ятку для Трампа

Із президентом Росії Володимиром Путіним не варто дружити – на цьому наголошує «Дім свободи» (Freedom House), американська неурядова дослідницька та правозахисна організація, яка фінансується урядом США. Організація підготувала статтю-перелік причин, чому «з Путіна не вийде друга».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзями «колись».

Ці слова пролунали напередодні початку саміту лідерів Росії та США, який відбудеться 16 липня у Гельсінкі. До того президент США заявив, що Путін є «нормальним».

Freedom House пропонує Дональду Трампу «невеличку підбірку» причин, чому, на думку організації, з ним не варто заводити дружбу.

Організація звертає увагу на те, що Кремль звинувачують в організації вбивств за кордоном, Москва тримає в ув'язненні політичних опонентів, вдерлася в Грузію та Україну, підтримує диктаторів у низці країн та націоналістичні партії у Європі.

«Путін відправив російських спецпризначенців до Криму в лютому 2014 року після того, як протестувальники скинули корумпованого українського президента Віктора Януковича, контрольованого Кремлем. Захопивши контроль над регіоном силою, окупаційна влада сфальшувала «референдум», щоб провести його формальну анексію Росією, яку не визнала міжнародна спільнота», – звертає увагу організація.