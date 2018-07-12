Командувач НАТО: присутність у регіоні Балтії необхідна, щоб зупинити російську агресію

Розташування додаткових ресурсів НАТО в Балтійському регіоні всупереч позиції Росії є «необхідним кроком», викликаним «агресивними діями» Москви, заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті.

В інтерв’ю Радіо Свобода на полях саміту НАТО в Брюсселі 12 липня Скапаротті заявив, що «чотири батальйони не є загрозою для Росії», маючи на увазі додаткові сили, розташовані в країнах Балтії та в Польщі впродовж останніх місяців. За його словами, це є «фактичним стримувальним чинником для будь-якої агресії з боку Росії щодо кордонів альянсу НАТО».

На запитання, чи бачить він у Росії загрозу чи потенційного друга для НАТО та Сполучених Штатів, Скапарротті заявив, що «ми хочемо, щоб вони були продуктивним членом Європи, але вони мають шанувати та співпрацювати.. в межах чинних правил».

Скапаротті також укотре підтвердив позицію альянсу щодо невизнання анексії Росією Криму та «їхньої присутності на сході України». Як сказав високопосадовець НАТО, зростання російської військової присутності в Криму – це «те, чому я маю приділити увагу».

Країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на оборону до двох відсотків ВВП, заявив президент США Дональд Трамп 12 липня в Брюсселі. На уточнювальне запитання, чи дійсно він погрожував країнам Північноатлантичного союзу виходом з НАТО, Трамп сказав, що зобов’язання США перед союзом залишаються в силі. Він додав, що за кілька років союзники НАТО витрачатимуть на оборону додаткові 33 мільярди доларів.