Трамп перед візитом до Британії: Боріс Джонсон був би «хорошим прем’єром»

Президент США Дональд Трамп напередодні візиту до Великої Британії дав інтерв’ю таблоїду The Sun, в якому різко висловився з приводу дій британського прем’єра Терези Мей і її версії угоди щодо Brexit (виходу Британії з ЄС).

При цьому, як пише The Sun, противник Мей по партії колишній голова МЗС Великої Британії Боріс Джонсон, який подав у відставку через незгоду з головою уряду в питанні Brexit, на думку Трампа, «був би хорошим прем’єром».

«Я робив би все по-іншому. Власне, я сказав Терезі Мей, як це зробити, але вона не погодилася, не послухала мене. Вона хотіла піти іншим шляхом. Власне, вона пішла, мабуть, протилежним шляхом», – сказав Трамп в опублікованому 12 липня інтерв’ю.

Президент США додав, що в разі, якщо Велика Британія проведе Brexit за планом Мей, то США не будуть укладати з нею торговельну угоду про пільгові тарифи.

Попри критику, Трамп сказав, що вважає Мей «дуже хорошою людиною». «Ми з нею добре ладнаємо», – додав він.

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Інтерв’ю було опубліковано в ніч напередодні візиту Трампа до Великої Британії і майбутніми зустрічами з Мей і королевою Британії і під час прийому, який був влаштований британською владою в честь Трампа в палаці Блена (Бленхейм).

Трамп прибув до Британії 12 липня після участі в саміті НАТО в Брюсселі, де він також виступав з різкою критикою. Президент США, зокрема, вимагав від союзників по альянсу збільшити витрати на оборону якнайшвидше.