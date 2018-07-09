Борис Джонсон подав у відставку

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон 9 липня подав у відставку. Про це повідомляють британські ЗМІ.

«Сьогодні прем’єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ. Про його наступника буде оголошено найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Джонсону за його роботу», – заявив речник Даунінґ-Стріт.

Про рішення Джонсона стало відомо за півгодини до запланованого виступу прем'єр-міністра Терези Мей, під час якого вона збиралася представити новий план виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Минулого тижня Домінік Раабе замінив Девіда Дейвіса на посаді міністра в справах Brexit. Дейвіс пішов у відставку через незгоду зі стратегією «м’якого Brexit», обраною прем’єр-міністром Терезою Мей. У своїй заяві про звільнення він написав, що «нинішня тенденція в політиці» робить «все менше ймовірним» вихід Великої Британії з митного союзу і спільного ринку з ЄС.

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Рішення про звільнення Дейвіс ухвалив після зустрічі членів уряду 6 липня. На засіданні, яке тривало кілька годин, Мей вдалося домогтися підтримки міністрами свого курсу на збереження значного рівня інтеграції країни з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Раніше Тереза Мей оголосила, що уряд Великої Британії незабаром опублікує офіційний документ про позицію Лондона на переговорах із Брюсселем.