ЄС закликав Британію надати «реалістичний» план Brexit

Європейський союз закликав Британію надати «реалістичний» план так званого Brexit.

«Попереду багато роботи, а найскладніші завдання ще не вирішені»,– заявив журналістам президент Європейської ради Дональд Туск 29 червня наприкінці саміту ЄС у Брюсселі.

«Це останній заклик викласти карти на стіл», – сказав Туск.

Британія планує вийти зі складу ЄС до кінця березня 2019 року.

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Британія та ЄС висловили бажання досягти остаточної згоди до жовтня. Проте після кількох місяців переговорів найскладніші питання залишаються не вирішеними.

Головний переговорник ЄС, Мішель Барньє, зазначив, що під час саміту ЄС у Брюсселі 29 червня було досягнуто прогресу. Але Барньє попередив, що «часу мало» та залишаються «величезні» розбіжності.

Барньє заявив, що учасники переговорів з боку ЄС все ще чекають, коли Великобританія подасть «білий документ» щодо Brexit.

«Я сподіваюсь, що він міститиме реальні та реалістичні пропозиції», –сказав Барньє.

Серед найбільш суперечливих питань є рівні інтеграції Британії з ринком ЄС після Brexit та особливості кордону між Північною Ірландією, яка входить до складу Об’єднаного Королівства, та членом ЄС Ірландією.

Питання безпеки та свободи пересування, якими на даний час користуються громадянами Британії та ЄС, також залишаються невизначеними.