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09 Липень 2018, Київ 14:32
Новини | Міжнародні

У Британії призначили нового міністра у справах Brexit

Домінік Рааб (на фото) змінить на цій посаді Девіда Дейвіса, відставку якого Тереза Мей прийняла раніше

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила Домініка Раабе новим міністром у справах Brexit.

Він змінить на цій посаді Девіда Дейвіса, відставку якого Мей прийняла раніше.

Досі Рааб був міністром із питань житлової політики.

Дейвіс пішов у відставку через незгоду зі стратегією «м’якого Brexit», обраною прем’єр-міністром Терезою Мей. У своїй заяві про звільнення він написав, що «нинішня тенденція в політиці» робить «все менше ймовірним» вихід Великої Британії з митного союзу і спільного ринку з ЄС.

Рішення про звільнення Дейвіс ухвалив після зустрічі членів уряду 6 липня. На засіданні, яке тривало кілька годин, Мей вдалося домогтися підтримки міністрами свого курсу на збереження значного рівня інтеграції країни з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Раніше Тереза Мей оголосила, що уряд Великої Британії незабаром опублікує офіційний документ про позицію Лондона на переговорах із Брюсселем.

«Ні поверненню» для Великої Британії, бо прем’єр Мей запускає «Брекзит» (відео)
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«Ні поверненню» для Великої Британії, бо прем’єр Мей запускає «Брекзит» (відео)

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Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу пройшов влітку 2016 року. На підтримку так званого «Брекзиту» висловилися 52 відсотки британців. Переговори про умови виходу тривають від червня 2017 року. Формальний вихід Британії з ЄС призначено на 29 березня 2019 року.

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