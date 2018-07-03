Найбільший донор Brexit перебуває під слідством через зв’язки з Росією – The Independent

Національна агенція Британії з боротьби проти злочинності (NCA) oтримала доступ до електронного листування мультимільйонера Аррона Бенкса, співзасновника кампанії Leave.EU, повідомляє The Independent. У листуванні йдеться про раніше невідомі зустрічі між бізнесменом та послом Росії в Лондоні пише видання, посилаючись на інформацію The Times.

Повідомлення електронного листування також свідчать, що Бенкс отримав пропозиції трьох бізнес-угод у період перед голосуванням за вихід Британії з ЄС (Brexit), включаючи інвестиції до шахти з видобутку золота на заході Африки та пакет акцій в російській організації Alrosa, що займається видобутком діамантів.

Бенкс заперечує свою участь в угодах, хоча компанія з управління активами, яку очолював його бізнес-партнер Джим Меллон, придбала пакет акції в Alrosa дешевше за ринкову ціну, пише The New York Times.

За повідомленнями, NCA проводить допити свідків і співпрацює з MI5 та спецпрокурорм США Робертом Мюллером, який розслідує можливе втручання Росії до виборів США 2016 року.

Бенкс сказав The Times: «Нехай розслідують. Через це я маю вигляд міжнародної загадкової особи».

Бенкс також назвав розслідування «полюванням на відьом» і заперечив, що він діяв як посередник між Москвою та політичною кампанією Дональда Трампа. Він, однак, визнав, що його спілкування з послом Росії ставить питання про зв’язки з Кремлем.