Велика Британія розслідує, чи прагнула Росія вплинути на голосування щодо Brexit

Британська влада розпочала розслідування імовірних спроб Росії вплинути на голосування, за результатами якого розпочався процес виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Британська виборча комісія у коментарі виданню Times посилалася на нові свідчення в США, що Росія, можливо, використовувала Facebook та інші соціальні медіа для того, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року. У Великій Британії припускають, що Росія могла б схожим чином намагатися впливати на голосування щодо Brexit.

«Зрозуміло, ми бачили звинувачення у втручанні в американські вибори, і це правда, що ми перебуваємо в діалозі з такими компаніями, як Facebook, щоб переконатися, що тут нічого такого не сталося», – цитує Times слова директора виборчої комісії з питань політичних фінансів та регулювання Боба Поснера.

«Якщо наші запити нададуть нам докази того, що чинні правила кампанії щодо політичних фінансів могли бути порушені, ми проведемо власні розслідування, як це передбачено нашими правилами», – сказав він.

Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сказала в парламенті, що її уряд «дуже серйозно ставиться до питань російського втручання або спроб Росії втрутитися у виборчі процеси або в демократичні процеси будь-якої країни».

Інформагенція Reuters та видання Times повідомляють, що британська виборча комісія розслідує, чи головний фінансист кампанії за вихід із ЄС Аарон Бенкс порушував правила фінансування референдуму, які вимагали, щоб донори базувалися в межах країни.

Комісія не згадує про Росію у зв'язку зі своїм розслідуванням, але сам Бенкс повідомив Times, що комісія припускає, що гроші надійшли з Росії. «Вони думають, що це було фінансовано Росією. Звичайно, цього не було. Це відбувалося з мого банківського рахунку», – твердить Бенкс.

Велика Британія має вийти з Євросоюзу до кінця березня 2019 року після референдуму 2016-го, незначна більшість учасників якого проголосувала за цей вихід. 29 березня прем’єр-міністр Британії Тереза Мей почала процес виходу з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору про функціонування Європейського союзу, яка передбачає процедури такого виходу. Цей процес має тривати не більш ніж два роки.