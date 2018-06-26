Королева схвалила законопроект про вихід Британії з ЄС

Королева Великобританії Єлизавета II висловила згоду з схваленим раніше парламентом законопроектом про вихід країни з Європейського союзу. Про це оголосив спікер Палати громад у вівторок.

Це повідомлення викликало овацію депутатів – прихильників так званого Brexit.

Згода королеви означає, що документ, який парламент обговорював кілька місяців, вступив в силу. У ньому, проте, не містяться конкретні умови виходу Британії з ЄС. Вони є предметом переговорів між Лондоном і Брюсселем, які тривають.

Закон передбачає, що після виходу Британії з ЄС, який запланований на кінець березня 2019 року, припиниться дія закону 1972 року про приєднання країни до Європейського співтовариства, а право ЄС втратить верховенство над британським правом. Уряду Терези Мей вдалося уникнути схвалення поправки про те, що перед виходом Британії з ЄС в парламенті ще пройде голосування з цього питання.

Противники виходу з ЄС, однак, заявляють, що продовжать домагатися повторного референдуму щодо Brexit. У Лондоні днями пройшла масова демонстрація з вимогою повторного референдуму.