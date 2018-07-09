Міністр із Brexit пішов у відставку через незгоду з Мей

Британський міністр із питань виходу з Європейського союзу Девід Дейвіс пішов у відставку через незгоду зі стратегією «м’якого Brexit», обраною прем’єр-міністром Терезою Мей.

«Така політика залишить нас у кращому разі на слабкій переговорній позиції», – заявив Дейвіс. У своїй заяві про звільнення він написав, що «нинішня тенденція в політиці» робить «все менше ймовірним» вихід Великої Британії з митного союзу і спільного ринку.

Британські ЗМІ також повідомили про відставку ще одного міністра, який працював разом із Дейвісом: Стіва Бейкера.

Читайте також: Найбільший донор Brexit перебуває під слідством через зв’язки з Росією – The Independent

Рішення про звільнення Дейвіс ухвалив після зустрічі членів уряду 6 липня. На засіданні, яке тривало кілька годин, Мей вдалося домогтися підтримки міністрами свого курсу на збереження значного рівня інтеграції країни з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Раніше Тереза Мей оголосила, що уряд Великої Британії незабаром опублікує офіційний документ про позицію Лондона на переговорах із Брюсселем.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу пройшов влітку 2016 року. На підтримку так званого «Брекзиту» висловилися 52 відсотки британців. Переговори про умови виходу тривають від червня 2017 року. Формальний вихід Британії з ЄС призначено на 29 березня 2019 року.