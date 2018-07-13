У Лондоні запустили надувного Трампа, президент США заявив про «міцні відносини»

Президента США Дональда Трампа, який прибув до Великої Британії з офіційним візитом, у Лондоні зустріли театралізованими протестами.

Вранці 13 липня перед будівлею парламенту підняли в повітря так званого «малюка Трампа» – шестиметрову надувну помаранчеву ляльку з тілом дитини в підгузку і незадоволеним обличчям американського президента, який тримає в руці мобільний телефон.

За даними The Guardian, активісти зібрали близько 30 тисяч фунтів на виготовлення гігантської надувної ляльки. Мер Лондона Садік Хан дав дозвіл на запуск цієї фігури.

Тим часом, Трамп, який раніше критикував британську владу, заявив, що відносини США з Британією є «дуже, дуже міцними». 13 липня президент США заявив, що вони з британським прем’єром Терезою Мей «мабуть, не мали кращих стосунків», ніж під час нинішнього його візиту до Британії, першого для Трампа на президентській посаді.

Раніше в інтерв’ю таблоїду The Sun він різко розкритикував Терезу Мей через її політику щодо Brexit.

«Я робив би все по-іншому. Власне, я сказав Терезі Мей, як це зробити, але вона не погодилася, не послухала мене. Вона хотіла піти іншим шляхом. Власне, вона пішла, мабуть, протилежним шляхом», – сказав Трамп в опублікованому 12 липня інтерв’ю.

Президент США додав, що в разі, якщо Велика Британія проведе Brexit за планом Мей, то США не будуть укладати з нею торговельну угоду про пільгові тарифи.

При цьому, як пише The Sun, противник Мей по партії колишній голова МЗС Великої Британії Боріс Джонсон, який подав у відставку через незгоду з головою уряду в питанні Brexit, на думку Трампа, «був би хорошим прем’єром».

Трамп також розкритикував мера Лондона Хана і звинуватив його в тому, що він «сприяє поширенню злочинності» в місті і погано бореться з тероризмом.

Трамп прибув до Британії 12 липня після участі в саміті НАТО в Брюсселі, де він також виступав з різкою критикою. Президент США, зокрема, вимагав від союзників по альянсу збільшити витрати на оборону якнайшвидше.