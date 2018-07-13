Трамп опублікував «приємного» листа від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп опублікував перекладений текст, як він заявив, «приємного» листа від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Трамп оприлюднив текст в Twitter 12 липня, що привітав лист від 6 липня як ознаку «великого прогресу» у відновленні відносин з Пхеньяном після саміту минулого місяця.

Згідно з текстом, Кім сказав Трампу, що, на його думку, їхні зусилля з відкриття «нового майбутнього» між Північною Кореєю і Сполученими Штатами «напевно матимуть результати». Кім також похвалив Трампа за «енергійні і надзвичайні зусилля, зроблені для поліпшення відносин між двома країнами».

Лист датовано 6 липня, коли держсекретар США Майк Помпео відвідав Пхеньян і привітав прогрес «майже у всіх головних питаннях під час його переговорів. Однак пізніше Пхеньян виступив із заявою, в якому звинувачував Сполучені Штати в тому, що вони пред’являють «односторонні вимоги до денуклеаризації».

Окремо Сполучені Штати 12 липня заявили, що Північна Корея погодилася зустрітися з делегацією США 15 липня, щоб обговорити питання про репатріацію залишків солдатів США після Корейської війни 1950-53 років.

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12 червня відбувся саміт між президентом Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чин Ином.