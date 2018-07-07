Помпео назвав переговори з Північною Кореєю «продуктивними»

Держсекретар США Майк Помпео заявляє, що два дні переговорів у Пхеньяні щодо термінів денуклеаризації Північної Кореї були «продуктивними».

Помпео сказав, що його розмови з представником Північної Кореї Кім Йон Чолом були проведені «з благими намірами» і що в деяких сферах був зроблений «великий прогрес».

«Я думаю, що ми зробили прогрес у кожному елементі нашого обговорення», – сказав держсекретар, який вилетів до Токіо.

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Він наголосив, що «ще треба багато зробити» в інших сферах, що переважно вирішуватиметься робочими групами, які обидві сторони створили для вирішення конкретних питань.

Помпео заявив, що команда Пентагону зустрінеться з чиновниками Північної Кореї 12 липня на кордоні між Північною та Південною Кореями для обговорення питання про репатріацію останків американських солдатів, убитих під час корейської війни.

Ця поїздка була першим візитом Помпео в Північну Корею після 12 червня, коли відбувся саміт між президентом Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чин Ином.