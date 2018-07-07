Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Липень 2018, Київ 17:04
Новини | Події

Помпео назвав переговори з Північною Кореєю «продуктивними»

Майк Помпео у Півнійчній Кореї, 6 липня 2018 року

Держсекретар США Майк Помпео заявляє, що два дні переговорів у Пхеньяні щодо термінів денуклеаризації Північної Кореї були «продуктивними».

Помпео сказав, що його розмови з представником Північної Кореї Кім Йон Чолом були проведені «з благими намірами» і що в деяких сферах був зроблений «великий прогрес».

«Я думаю, що ми зробили прогрес у кожному елементі нашого обговорення», – сказав держсекретар, який вилетів до Токіо.

Читайте також: Повне ядерне роззброєння КНДР є умовою зняття санкцій – США

Він наголосив, що «ще треба багато зробити» в інших сферах, що переважно вирішуватиметься робочими групами, які обидві сторони створили для вирішення конкретних питань.

Помпео заявив, що команда Пентагону зустрінеться з чиновниками Північної Кореї 12 липня на кордоні між Північною та Південною Кореями для обговорення питання про репатріацію останків американських солдатів, убитих під час корейської війни.

Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео
Embed
Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео

No media source currently available

0:00 0:02:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Ця поїздка була першим візитом Помпео в Північну Корею після 12 червня, коли відбувся саміт між президентом Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чин Ином.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG