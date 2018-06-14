Повне ядерне роззброєння КНДР є умовою зняття санкцій – США

Жодного зняття санкцій проти Північної Кореї до повної денуклеаризації не буде, заявив у Сеулі 14 червня держсекретар США Майк Помпео.

Помпео прибув до Південної Кореї, щоб повідомити президентові країни Мун Чже Іну про підсумки переговорів, які президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели в Сінгапурі. Помпео заявив, що Північна Корея зрозуміла необхідність «швидкого» процесу денуклеаризації.

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Трамп і Кім після зустрічі в Сінгапурі підписали спільну заяву, яка підтвердила зобов’язання КНДР «працювати над повною денуклеаризацією Корейського півострова», передбачає припинення спільних американо-південнокорейських військових навчань та надання з боку США гарантій безпеки для Північної Кореї.

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Критики Трампа вказують на відсутність у документі часових рамок, упродовж яких Пхеньян має відмовитися від ядерної зброї, або про механізм перевірки виконання домовленостей.