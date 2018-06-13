Південна Корея готова зупинити військові навчання зі США заради денуклеаризації КНДР – Сеул

Спільні військові навчання США та Південної Кореї можуть зупинити заради стимулювання переговорів щодо ядерного роззброєння КНДР, повідомив офіс президента Південної Кореї 13 червня, передає державне агентство Yonhap.

Таким чином у Південній Кореї відреагували на слова президента США Дональда Трампа, який 12 червня після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявив, що «заморозить» «дуже провокативні» й дорогі регулярні військові навчання США й Південної Кореї.

КНДР неодноразово критикувала американсько-південнокорейські військові навчання, називаючи їх репетицією збройного вторгнення.

12 червня президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели першу в історії зустріч у Сінгапурі, за результатами якої підписали «всеохоплюючий документ».

Один з пунктів документа передбачає зобов’язання Пхеньяна «працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку Трампа.

13 червня Північна Корея заявила, що президент США Дональд Трамп погодився на покроковий процес ядерного роззброєння.