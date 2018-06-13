Північна Корея вперше прокоментувала саміт між Трампом та Кім Чен Ином

Північна Корея заявляє, що президент США Дональд Трамп погодився на покроковий процес ядерного роззброєння.

Перша заява КНДР за результатами історичного саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та Дональдом Трампом у Сінгапурі була оприлюднена 13 червня північнокорейським державним агентством KCNA.

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У заяві йдеться, що обидва лідери під час своєї зустрічі «визнали, що важливо дотримуватися принципу поступових і одночасних дій в досягненні миру, стабільності та денуклеаризації Корейського півострова».

У КНДР додали, що Кім запросив Трампа до Північної Кореї, і президент прийняв запрошення.

12 червня президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели першу в історії зустріч у Сінгапурі, за результатами якої підписали «всеохоплюючий документ».

Один з пунктів документа передбачає зобов’язання Пхеньяна «працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку Трампа.