Радіо Свобода Daily: зустріч Трампа з Кімом оцінили не так позитивно, як її учасники

Трамп і Кім – зустріч на рівних?

«Ще зовсім недавно вони обидва обмінювалися погрозами і образами. Трамп називав Кіма «чоловічком з ракетою з місією на самознищення», а Кім теж за словом до кишені не ліз і називав Трампа «старим дідом».

Зустріч, яка ще два тижні тому була під загрозою зриву, таки відбулася. Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали у Сінгапурі спільний документ, який містить пункт про ядерне роззброєння Корейського півострова. США у відповідь на згоду Пхеньяна відмовитися від ядерної програми обіцяють гарантії особистої безпеки Кім Чен Ину. Юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що Кім Чен Ин «на колінах благав про зустріч». Натомість британське видання Guardian заявило з приводу переговорів Трампа і Кіма: зустріч у Сінгапурі – це просто «шоу».

Тут у нас і фотогалерея і відео цієї історичної зустрічі. А тут знайдете перше інтерв'ю Дональда Трампа після зустрічі з Кім Чен Ином.

​

Реакції

Втім, багато користувачів соцмереж назвали зустріч президента США та північнокорейського лідера найкращим «подарунком Росії». І наголошували, що Кім Чен Ин відтепер – не «найбільший вигнанець» політичного світу.

Тож для Трампа питання тепер стоїть так: чи правильно він зробив ставку на те, що Кіму економічний розвиток потрібен більше, ніж ядерна зброя? Про це запитують у виданні The New York Times автори статті, яку назвали так: «Незважаючи на всі свої угоди, Трамп ніколи не зустрічав такого супротивника, як Кім Чен Ин».

«Я розумію, чому адміністрація пропонує так багато пряників, але я боюся, що Трамп вважає Кіма бізнесменом», – каже старший науковий співробітник Brookings Institution (Вашингтон) Джун Пак. «Він забуває, що Кім не шукає багатства, – вказала експертка. – Усе його багатство в нього в країні. Він прагне легітимності».

Меморандум у 90 кг для Росії в Міжнародний суд

Ще однією важливою подію 12 червня стала подача міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Міжнародний суд меморандуму в справі України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

«Сьогодні Росія отримує від нас своєрідний «подарунок» в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум про фінансування тероризму і расову дискримінацію», – вказав міністр.

Меморандум України в справі проти Росії в Міжнародному суді «містить надзвичайну, як для практики суду, кількість доказів», повідомив у свою чергу президент України Петро Порошенко.

Позов України подали ще 16 січня 2017 року. А вирок Міжнародного суду можна чекати не раніше, ніж за кілька років. «Виглядає надто довго, зважаючи на страждання людей на Донбасі і в Криму. Але поки триває судовий розгляд, Росія має нагоду будь-коли визнати неправомірність своїх дій і врегулювати ситуацію», – пояснила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Балуха поміщали у «стакан»

Керівництво сімферопольського СІЗО провело черговий обшук у засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який на знак протесту голодує понад 85 днів. Про це сайтові Крим.Реалії повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Днями у Володимира були чергові обшуки. Вночі начальник СІЗО особисто проводив обшук. Потім його помістили у «стакан» (вузька камера, в якій можна лише стояти або сидіти – ред.)… Хотілося б, щоб він не доводив свій стан до критичного», – розповів Чийгоз. Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.

Дрони не літатимуть?

Державна авіаційна служба вирішила навести лад у прогалинах українського законодавства, тож прописала нові правила польотів для безпілотних літальних апаратів. Іншими словами – для так званих «дронів». Відтепер запускати апарат масою більше ніж 2 кілограми – все одно, що злітати на «Боїнгу-747», кажуть фахівці. Нові правила обіцяють допрацювати та змінити. Проте вже зараз журналісти, виробники відео, рятувальні групи та аграрії зв’язані заборонами «по руках і ногах». Що дозволили знімати, а що ні – за посиланням.

Ще трішки інформації коротко.

«Укрзалізниця» з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, які курсують у нічний час. Тестування розпочнеться в поїздах № 81 Київ – Ужгород, № 104 Київ – Маріуполь, № 7 Київ – Івано-Франківськ, № 749 Київ – Івано-Франківськ.

У Грузії заарештовували лідера протестів Звіада Куправу – одного з найактивніших прихильників колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, лідера руху «Не вбий».

Німецький мовець DW вибачився за «громадянську війну» на Донбасі.

Британський співак Роббі Вільямс оголосив, що виступатиме на церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії 14 червня. В цей же час найвище керівництво Фінляндії долучилося до бойкоту цього чемпіонату.

«Футбольний сепаратизм»

І до новин спорту. Команда Kárpátalja (з угорської перекладається як Підкарпаття/Закарпаття), з українсько-угорською символікою та контурами Закарпатської області України на емблемі, у Лондоні виграла так званий чемпіонат світу серед збірних невизнаних утворень, який проводить Конфедерація незалежних футбольних асоціацій (CONIFA).

Чи може бути незалежним від політики футбольний турнір, у якому, окрім інших, також взяли участь команди сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними? Про це наша кореспондентка запитала CONIFA, але там коментувати «політичні теми відмовились».

Федерація футболу України вже пригрозила футболістам дискваліфікацією, але покарати їх буде важко, вважає президент Центру стратегічного партнерства Андрій Крижевський, адже більшість з них живуть в Угорщині, мають угорське громадянство і пройшли угорську футбольну кваліфікацію.

Грайте і вигравайте, але чесно!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.