Харчування в кількох «нічних» поїздах розпочнеться 18 червня – «Укрзалізниця»

Акціонерна державна компанія «Укрзалізниця» з 18 червня запустить послугу повноцінного харчування в деяких пасажирських поїздах, які курсують в нічний час. Про це під час презентації послуги 12 червня повідомив виконувач обов‘язків голови держкомпанії Євген Кравцов.

«На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви», – сказав він і додав, що оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською картою.

Тестування розпочнеться в поїздах №81 Київ – Ужгород, №104 Київ – Маріуполь, №7 Київ – Івано-Франківськ, №749 Київ – Івано-Франківськ.

У травні «Укрзалізниця» запровадила єдину ціну на всі напої в поїздах далекого сполучення. Прес-служба компанії зазначила, що ціна на чай, каву, кавовий напій («три в одному») та воду становитиме вісім гривень.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».