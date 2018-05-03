«Укрзалізниця» запровадила єдину ціну на всі напої в поїздах далекого сполучення. Прес-служба компанії зазначила, що ціна на чай, каву, кавовий напій («три в одному») та воду становитиме вісім гривень.

«Ми впевнені, що таке нововведення дасть пасажиру більше свободи у виборі напою. Можна скористатися послугою – сплатити за напій під час продажу квитка, а який саме напій вибрати – визначити безпосередньо в поїзді», – розповів в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Компанія нагадала, що в березні оголосила проведення конкурсу на визначення єдиного постачальника продуктів харчування, які пропонуватимуть пасажирам поїздів далекого сполучення. У тендері перемогла компанія «АЛЛЮР ЛТД».

В «Укрзалізниці» заявили, що в поїздах будуть продавати чай, каву натуральну та розчинну, вершки, кавовий напій, цукор, пісочне та галетне печиво, вафлі й інші кондитерські вироби. Також у поїздах можна буде придбати сніданки (пакетовані каші), сік, солодку та мінеральну воду (газовану та негазовану).

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».