Київ і Баку з’єднають потягом – «Укрзалізниця»

Поїзд «Баку – Харків» продовжать до Києва, заявив в.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Поїзд формуванням «Азербайджанська залізниця» в перший рейс за новим маршрутом вирушить з Баку 21 квітня, а зі столиці України – 23 квітня. Ми аналізуємо пасажиропотік і пропонуємо нові варіанти логістики. Сподіваємось, зручність цього маршруту оцінять пасажири. Якщо попит буде рости, розглянемо можливість збільшення періодичності курсування поїзду до столиці Азербайджану», – заявив Кравцов.

Він зазначив, що на території України зупинки будуть у Харкові, Люботині, Полтаві, Миргороді, Лубнах і Гребінці.