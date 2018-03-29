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29 Березень 2018, Київ 17:56
Новини | Події

30 березня почне курсувати поїзд, що доїжджатиме з Одеси до Кишинева менше ніж за 4 години – УЗ

Поїзд, який сполучає Кишинев і Одесу, прискорений на півгодини

30 березня почне курсувати поїзди, який доїжджатиме з Одеси до столиці Молдови Кишинева менше ніж за чотири години, повідомив в.о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Facebook.

«Відтепер дістатися з Кишинева до Одеси можна буде у вагонах з місцями для сидіння менш ніж за чотири години. Завдяки домовленостям з прикордонниками, економиться час проходження кордону – у порівнянні з попереднім розкладом поїзд прискорено на півгодини. Пасажири отримають кращий сервіс і демократичні ціни на квитки», – написав Кравцов.

Згідно з інфографікою, яку оприлюднив в.о. голови компанії, вартість квитка буде залежати від курсу швейцарського франку. Станом на 22 березня, ціна квитків першого класу складала 280,82 гривні, другого класу – 267,95 гривні, третього – 255,77 гривні.

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