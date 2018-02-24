«Укрзалізниця»: продаж квитків на дати після 25 березня частково відновлений

«Укрзалізниця» частково відновила продаж квитків на дати після 25 березня, повідомив в.о. голови компанії Євген Кравцов у Twitter.

«Завершуємо коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час і відкриваємо продаж проїзних документів на дати відправлення, починаючи з 25 березня 2018 року. На цей час відкрито продаж уже на 30 поїздів», – написав Кравцов.

Він додав, що «робота триває і буде завершена до початку наступного тижня».

20 лютого «Укрзалізниця» повідомила, що продаж залізничних квитків на дати після 25 березня тимчасово припинений.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».