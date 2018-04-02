«Укрзалізниця»: планованого підвищення цін на квитки з 1 квітня не буде

«Укрзалізниця» заявляє, що планованого 12-відсоткового підвищення цін на квитки з 1 квітня не відбулося через непогодження відповідного наказу Міністерством інфраструктури України.

«Укрзалізниця»… з 1 квітня планувала індексувати тарифи на проїзд пасажирів залізничним транспортом. Але відповідний наказ Міністерства інфраструктури України наразі ще перебуває на розгляді в причетних міністерствах і відомствах. Нагадаємо, що відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%», – йдеться в повідомленні на сайті «Укрзалізниці» 2 квітня.

У компанії скаржаться, що «через несвоєчасну індексацію тарифів» продовжують нарощувати збитки від пасажирських перевезень.

У січні цього року виконувач обов’язків голови правління компанії Євген Кравцов заявляв, що «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення у 2018 році. Він зазначив, що «пасажирське господарство для УЗ збиткове», а тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років.