«Укрзалізниця» призначила «ретропоїзд» на травневі свята

«Укрзалізниця» призначила «ретропоїзд», який курсуватиме в Києві 1 та 9 травня, повідомила прес-служба державної компанії.

На підприємстві зазначили, що потяг вирушатиме з першої колії станції Київ-Пасажирський 1 та 9 травня о 13:45, а закінчуватиметься подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 16:19.

«Під час подорожі навколо Києва, яка триватиме дві з половиною години, пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні й пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів», – повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».