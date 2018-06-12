Трамп і Кім – зустріч на рівних?

Люди подумають, що вони бачать кадри із «фантастичного фільму», цитують міжнародні видання слова перекладача північнокорейського лідера Кім Чен Ина. «Ще зовсім недавно вони обидва обмінювалися погрозами і образами. Трамп називав Кіма «чоловічком з ракетою з місією на самознищення», а Кім теж за словом до кишені не ліз і називав Трампа «старим дідом».

Міжнародні видання у хронологічному порядку змальовують усі рухи цієї зустрічі, яку називають «історичною», як і рукостискання двох лідерів.

«Після історичного рукостискання Дональд Трамп і Кім Чен Ин вмощуються в кріслах, розміщених перед прапорами їхніх країн. (…) «Я не сумніваюся, у нас складуться хороші стосунки», – каже Трамп. Кім у відповідь вказує на численні «перешкоди», які вдалося «подолати» напередодні саміту».

Трамп іще раз тисне північнокорейському лідерові руку і показує великий палець на знак схвалення, передають кореспонденти.

«Наступні 45 хвилин вони спілкуються за зачиненими дверима, на зустрічі присутні лише перекладачі. Потім вони ненадовго з’являються перед фотографами, щоб пройти на наступну зустріч, тепер за участю радників. З північнокорейського боку присутні керівник МЗС КНДР Рі Йон Хо і колишній глава спецслужб Кім Йон Чхоль, який разом з головою американського Держдепартаменту Майком Помпео буквально врятував саміт, коли його проведення виявилося під сумнівом. Помпео сидить на зустрічі поруч з Трампом», – деталізує Süddeutsche Zeitung у статті, яку назвали «Зустріч на рівних».

У документі, підписаному на завершення історичного саміту лідерів двох країн у Сінгапурі, також відзначається, що Кім Чен Ин «підтвердив свою тверду і непохитну прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова».

Публікуємо повний текст документа:

«Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і Голова Державної ради Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ин провели перший, історичний саміт у Сінгапурі 12 червня 2018 року.

Президент Трамп і голова Кім Чен Ин провели всебічний, поглиблений і щирий обмін думками з питань встановлення нових відносин між США і КНДР, а також із побудови міцного і тривкого миру на Корейському півострові. Президент Трамп зобов’язався надати КНДР гарантії безпеки, голова Кім Чен Ин підтвердив свою тверду і послідовну прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.

Будучи переконаними, що встановлення нових відносин між США і КНДР буде сприяти зміцненню миру і процвітанню на Корейському півострові і в усьому світі, і визнаючи, що взаємна довіра може допомогти денуклеаризації Корейського півострова, президент Трамп і голова Кім Чен Ин заявляють:

США і КНДР зобов’язуються встановити нові відносини між країнами відповідно до побажань народів двох країн про мир і процвітання. Сполучені Штати і КНДР об’єднають зусилля для побудови стабільного режиму миру на Корейському півострові. Підтверджуючи Пханмунджомську декларацію від 27 квітня 2018 року, КНДР зобов’язується працювати на досягнення повної денуклеаризації Корейського півострова. Сполучені Штати і КНДР зобов’язуються працювати разом над поверненням останків військовополонених і зниклих безвісти, а також зобов’язуються репатріювати вже ідентифіковані останки.

Визнавши, що саміт США-КНДР – перший в історії – був епохальною подією, що має велике значення і долає десятиліття напруженості і військових дій між двома країнами і відкриває нове майбутнє, президент Трамп і голова Кім Чен Ин зобов’язуються оперативно і повною мірою виконувати положення цієї спільної заяви.

Сполучені Штати і КНДР зобов’язуються провести наступні переговори під керівництвом держсекретаря США Майка Помпео і відповідного високопосадовця КНДР в найкоротші терміни для імплементації результатів саміту США-КНДР.

Президент США Дональд Трамп і голова КНДР Кім Чен Ин підтвердили прихильність до співробітництва для розвитку нових відносин між США і КНДР і сприяння мирові, процвітанню і безпеці Корейського півострова і всього світу».

«А ви впевнені, що сядете в крісло і з вами нічого не станеться?»

Згодом, на пресконференції після зустрічі з Кім Чен Ином, Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів: «Як гарантувати, що пункт стосовно денуклеаризації буде виконаний?» – відповів: «Як гарантувати? А ви впевнені, що сядете в крісло і з вами нічого не станеться?».

Потім у розмові з журналістами Трамп знову повертається до цього моменту. «Він (Кім) виконає все. Якщо я помиляюсь – я знайду привід, щоб вибачитися», – пообіцяв американський президент.

За словами американського президента, «дуже важливо у першу секунду визначити для себе, яке твоє відчуття від цієї людини».

Видання The Times порівнює темпераменти Трампа і Кіма – зазначаючи, що важко знайти двох лідерів, у яких менше спільного, ніж у цих. Якщо йтиметься про успіх цієї зустрічі, то причиною будуть «грубі реалії сили, а не сентиментальні уявлення про дружбу», пише видання, звертаючи також увагу на вік співрозмовників сінгапурської зустрічі.

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«34-річний Кім більш ніж удвічі молодший за 71-річного Трампа, але він кілька років навчався у школі у Швейцарії, і це робить його, безумовно, більш космополітичною фігурою, ніж Трамп, який є виключно нью-йоркським персонажем. Якщо американський президент не зміг підтримати видимість товариських відносин із прем’єр-міністром Канади, складно уявити, щоб він міг зберегти її з північнокорейським диктатором. А якщо той буде ображений або просто відчує себе ображеним, цього вистачить, щоб приректи на провал усю зустріч», – мовиться у статті.

Для Трампа питання тепер стоїть так: чи правильно він зробив ставку на те, що Кіму економічний розвиток потрібен більше, ніж ядерна зброя? Про це запитують у виданні The New York Times автори статті, яку назвали так: «Незважаючи на всі свої угоди, Трамп ніколи не зустрічав такого супротивника, як Кім Чен Ин».

«Я розумію, чому адміністрація пропонує так багато пряників, але я боюся, що Трамп вважає Кіма бізнесменом», – каже старший науковий співробітник Brookings Institution (Вашингтон) Джун Пак. «Він забуває, що Кім не шукає багатства, – вказала експертка. – Усе його багатство в нього в країні. Він прагне легітимності».

Нечисленні південнокорейські чиновники, в тому числі президент Мун Чже Ін, які зустрілися з Кімом, стверджують, що всі вони переконані в щирому прагненні лідера Північної Кореї укласти угоду і що його бачення власної безпеки ширше, ніж те, яке було у його батька.

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Президент Південної Кореї додав: «Для нього не так ясно, наскільки він може покладатися на прагнення США до припинення ворожих відносин і забезпечення гарантій безпеки для його уряду, якщо він наважиться на ядерне роззброєння».

«Незалежно від результатів зустрічі в Сінгапурі, Кім уже багато виграв. Ставши першим північнокорейським лідером, що зустрівся з чинним американським президентом, Кім довів своєму народові, що він є силою, з якою повинні рахуватися американці», – мовиться в статті видання The New York Times. «Цього може бути достатньо, принаймні, на даний момент», – вважають автори.