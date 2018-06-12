Він любить свій народ. Перше інтерв'ю Дональда Трампа після зустрічі з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп зустрівся з журналісткою «Голосу Америки» Ґретою Ван Састерен одразу після історичного саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Під час зустрічі 12 червня в Сінгапурі сторони підписали спільний документ, який містить пункти про денуклеаризацію Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки для КНДР. Про що говорили лідери США та КНДР, і чого тепер слід очікувати світовій спільноті - читайте в інтерв'ю з Дональдом Трампом.

- Що здивувало вас у Кім Чен Ині?



- Він чудова людина. Він смішний хлопець, він дуже розумний, він прекрасний переговірник. Він любить свій народ. Не те, щоб мене це сильно здивувало, але все ж таки: він любить свій народ. І я думаю, що це початок дивовижної угоди. Ми збираємося денуклеаризувати Північну Корею.

Цей процес розпочнеться негайно, і також мають відбутися і багато інших речей, у тому числі і повернення на батьківщину решток тіл американських військових, які загинули під час Корейської війни. Ви знаєте, північнокорейські справи – це дуже важливо, але повернути ці рештки також дуже важливо для багатьох людей.

Вони телефонували мені, вони писали листи: «Будь ласка, чи можете ви це зробити». І він погодився це зробити. Тисячі людей померло у тій війні – отже, це велика справа».

- Отже, сьогодні ви поставили питання про права людини, і як він відреагував?

- Дуже добре. Я маю на увазі, ми, звісно ж, говорили про денуклеаризацію 90 відсотків часу, але ми також говорили і про безліч інших речей, в тому числі і про права людини, і повернення решток було важливим фактором. Фактично, ми вказуємо це в фінальному документі, нам вдалося все це зафіксувати в документі. В ньому взагалі багато хороших речей. Ми досягли набагато більшого, ніж можна було очікувати.

- Розкажіть щось, що було за лаштунками: чи ви висунули йому ультиматум, чи він висунув вам ультиматум? Як проходило спілкування?

- Ні, ультиматумів не було. Ми справді готувалися до переговорів протягом трьох місяців, і ми залучили чимало різних представників, включаючи державного секретаря Майка Помпео, який зробив справді фантастичну роботу. Отже, ми в контакті протягом досить тривалого періоду часу, і коли ми зустрілися сьогодні, ми одразу порозумілися. Для мене це 25-а година, я не спав 25 годин.

Це були дуже довгі переговори, і я дуже пишаюся цим. Покладений початок процесу. Ви знаєте, що це могло б закінчитися війною, яка могла б привести до смерті багатьох мільйонів людей - ви добре знаєте чого можна чекати було від Північної Кореї. В Сеулі 28 мільйонів людей, це могло б закінчитися їхніми смертями, але ми закінчимо угодою.



- А як щодо наших військ? Чи вони залишаться у Південній Кореї?

- Так, вони залишатимуться. Ми навіть не порушували цього питання, воно не обговорювалося. Ми припинимо військові навчання, які коштують багато грошей. По-перше, вони провокували, і я хочу (їх припинити, - ред.). І вони (КНДР, - ред.) дуже радіють цьому, тому що вони їх дратували. А для нас вони були дорогими. І доки ми ведемо чесні переговори, навчань не буде.

​- Що змусило Кіма сісти за стіл переговорів після десятиліть брязкання зброєю?

- Мені не здається, що до тих пір, як я став президентом, було багато брязкання зброєю. Вони дотримувалися стратегії мовчання, вони не хотіли ні про що говорити, а так неможна. Дуже важливо, з якою риторикою ми це почали. Відверто кажучи, мені самому не подобалося робити такі висловлювання, і багато кому здавалося, що я роблю неправильні речі. Але без цього ми б не були тут, де ми є. Я також думаю, що він дійсно хоче досягти порозуміння, він хоче чогось досягти.

- Але чому?

- Тому що він розуміє, що ми налаштовані серйозно. Мені здається, в минулому він це по-іншому сприймав. Раніше цим питанням займалися інші люди, і в них нічого не виходило. Але зараз він знає, що ми хочемо з ним домовитися, ми маємо це зробити, і ми будемо це робити. Хоча й пройшло не так багато часу, але ми з самого початку займали дуже жорстку позицію до Північної Кореї, – але сьогодні ми підписали документ, більш масштабний, ніж багато хто міг сподіватися. Ніхто й не думав, що таке можливо.



- Як думаєте, якої думки він про вас залишився, коли ви попрощалися?



- Я думаю, що я йому сподобався, а він сподобався мені. І я розумію те, що було у минулому, і не треба мені про це нагадувати, він суворий хлопець. Йому необхідно було бути суворим хлопцем, і він був ним. Та ми дуже добре порозумілися. Він розумний, любить свій народ, любить свою країну. Він хоче багато хороших речей, і саме тому ми ведемо перемовини.

- Але він змушує їх голодувати. Він був жорстоким до них. Все одно, він любить свій народ?

- Дивіться, він робить те, що робили до нього. Я б так на це дивився. Але нам слід орієнтуватися на сьогодні і вчора, і пару тижнів тому, адже найважливіше почалося саме тоді. Знову ж таки, без риторики і без санкцій … а санкції були дуже важливими – і вони залишатимуться до тих пір, доки щось не зміниться. І ми зараз це бачимо. Але санкції залишатимуться, доки не почнеться і не закінчиться ядерне роззброєння.

- Оскільки це інтерв’ю «Голосу Америки», його зможуть почути в Північній Кореї громадяни КНДР. Що ви хочете сказати безпосередньо громадянам Північної Кореї?

- Ну, я думаю, ви маєте лідера, який піклується про вас. Він хоче їм добра, і ми справді добре порозумілися. Ми мали чудову хімію - і ви знаєте, як я до цього ставлюся. Це дуже важливо. Буває, що з людиною такої хімії немає, що б ти не робив. Ми ж мали її з самого початку, я про це говорив, і я думаю, що Північну Корею чекає чудове майбутнє.

- Пане Президенте, було приємно бачити вас на іншому від Вашингтона кінці планети



- Це правда. Летіти дуже довго. У якийсь момент я зможу поспати, я думаю. Трохи відпочити.



- Бажаю безпечної подорожі назад.



- Дякую, Ґрето. Це велика честь.