HRW про зустріч Трампа і Кіма: права людини у Північній Кореї залишилися осторонь

У правозахисній організації Human Rights Watch заявляють, що в документі, підписаному лідерами США і Північної Кореї Дональдом Трампом і Кім Чен Ином за підсумками саміту в Сінгапурі, нічого немає про ситуацію з правами людини в КНДР.

«Викликає гнів те, що людські права в Північній Кореї залишили осторонь у комюніке саміту в Сінгапурі. Як тоді права людини будуть обговорюватися будь-коли пізніше між КНДР і держсекретарем Помпео? Чи США просто дають КНДР свободу чинити злочини проти людяності?» – написав у Twitter заступник директора HRW по Азії Філ Робертсон.

12 червня лідери США і Північної Кореї за підсумками саміту підписали спільний «всеохопний документ». Згідно з ним, лідер КНДР підтвердив намір забезпечити «повну денуклеаризацію» Корейського півострова і «довгий і міцний мир», а президент США – «гарантії безпеки» Північної Кореї.

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У документі нічого не сказано про терміни його виконання, а також про дотримання прав людини на Корейському півострові.

Відповідаючи на запитання кореспондента «Голосу Америки» про те, чи говорив він із Кімом про права людини, Трамп відповів: «Говорили про денуклеаризацію 90 відсотків часу, але ми також говорили і про безліч інших речей, в тому числі і про права людини».