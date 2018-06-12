Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Червень 2018, Київ 21:32
Новини | Міжнародні

HRW про зустріч Трампа і Кіма: права людини у Північній Кореї залишилися осторонь

Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео
Embed
Історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина – відео

No media source currently available

0:00 0:02:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У правозахисній організації Human Rights Watch заявляють, що в документі, підписаному лідерами США і Північної Кореї Дональдом Трампом і Кім Чен Ином за підсумками саміту в Сінгапурі, нічого немає про ситуацію з правами людини в КНДР.

«Викликає гнів те, що людські права в Північній Кореї залишили осторонь у комюніке саміту в Сінгапурі. Як тоді права людини будуть обговорюватися будь-коли пізніше між КНДР і держсекретарем Помпео? Чи США просто дають КНДР свободу чинити злочини проти людяності?» – написав у Twitter заступник директора HRW по Азії Філ Робертсон.

12 червня лідери США і Північної Кореї за підсумками саміту підписали спільний «всеохопний документ». Згідно з ним, лідер КНДР підтвердив намір забезпечити «повну денуклеаризацію» Корейського півострова і «довгий і міцний мир», а президент США – «гарантії безпеки» Північної Кореї.

Читайте також: Він любить свій народ. Перше інтерв’ю Дональда Трампа після зустрічі з Кім Чен Ином

У документі нічого не сказано про терміни його виконання, а також про дотримання прав людини на Корейському півострові.

Відповідаючи на запитання кореспондента «Голосу Америки» про те, чи говорив він із Кімом про права людини, Трамп відповів: «Говорили про денуклеаризацію 90 відсотків часу, але ми також говорили і про безліч інших речей, в тому числі і про права людини».

He’s a rough guy. Дональд Трамп розповідає про зустріч з Кім Чен Ином
Embed
He’s a rough guy. Дональд Трамп розповідає про зустріч з Кім Чен Ином

No media source currently available

0:00 0:00:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG