Трамп заявив, що США «заморозять» військові навчання з Південною Кореєю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трампа заявив, що США «заморозять» військові навчання з Південною Кореєю.

Трамп під час підсумкової прес-конференції за результатами саміту з лідером Північною Кореєю в Сінгапурі підкреслив, що мова поки не йде про скорочення кількості американських військових у Південній Кореї.

За його словами, ці «військові ігри» є дороговартісними й «дуже провокаційними».

12 червня в Сінгапурі відбулися переговори делегацій США і Північної Кореї із участю лідерів країн. Американський президент заявив, що вони минули «краще, ніж будь-хто міг очікувати».

Перед цим лідер КНДР Кім Чен Ин і Дональд Трамп провели зустріч віч-на-віч. Президент США після неї зазначив, що очікує на «величезний успіх» у переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова.

За результатами саміту сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян «зобов'язується працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку США.

КНДР неодноразово критикувала американсько-південнокорейські військові навчання, називаючи їх репетицією збройного вторгнення.