Трамп заявив, що переговори США та КНДР «відбулися краще, ніж будь-хто міг очікувати»

Переговори делегацій США та Північної Кореї «відбулися краще, ніж будь-хто міг очікувати», заявив американський президент Дональд Трамп у Сінгапурі.

«Багато прогресу – дуже позитивно. Я думаю, краще, ніж будь-хто міг очікувати. Першокласні, дуже хороші (переговори – ред.). Ми готуємося до підписання», – сказав Трамп, не уточнивши, який документ має на увазі.

Переговорам делегацій, які тривали півтори години, передувала особиста зустріч Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Американський президент після неї зазначив, що очікує на «величезний успіх» у переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова.

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Саміт США і КНДР відбувається на сінгапурському острові Сентоса.

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.