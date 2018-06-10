Дональд Трамп слідом за Кім Чен Ином прибув до Сінгапуру для переговорів

Президент США Дональд Трамп у неділю прибув у Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка запланована на 12 червня. Трамп прибув на авіабазу Пайя Лебар у Сінгапурі о 20:21 за місцевим часом – через кілька годин, як до Сінгапуру прибув Кім. Обох лідерів зустрічав міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

Президент США прилетів до Сінгапуру з Канади, де брав участь у саміті G7.

Після виходу з літака Дональд Трамп в супроводі кортежу вирушив у готель «Шангрі-ла». Американського президента супроводжують держсекретар Майк Помпео, радник з національної безпеки Джон Болтон, начальник штабу Білого дому Джон Келлі та прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Вирушаючи в Сінгапур, Трамп заявив, що налаштований оптимістично, однак, за його словами, він «у першу ж хвилину» переговорів з Кімом відчує, чи налаштований серйозно північнокорейський лідер на досягнення угоди. Якщо ні, Трамп пообіцяв «не витрачати час» на переговори з ним.

Зустріч лідерів США і КНДР вже називають історичною – керівники США і Північної Кореї ніколи в історії не зустрічалися і навіть не спілкувалися між собою по телефону. Головна тема зустрічі – ядерна програма Північної Кореї, Вашингтон наполягає на ядерному роззброєнні Пхеньяна .

Початок зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином запланована на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.