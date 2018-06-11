Саміт США і Північної Кореї: Трамп і Кім спочатку зустрінуться віч-на-віч

Засіданню американської і північнокорейської делегацій на саміті США і КНДР у Сінгапурі передуватиме зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Повідомлення про це з’явилися пізно ввечері 11 червня.

На цій найпершій зустрічі, крім лідерів країн, будуть присутні лише двоє перекладачів.

Після приблизно години особистих переговорів Трамп і Кім продовжать їх із делегаціями з обох країн.

Раніше голова Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що Вашингтон на саміті запропонує «різні й унікальні» гарантії для Північної Кореї для її повного ядерного роззброєння.

Лідери США і КНДР прибули в Сінгапур 10 червня. 12 червня Дональд Трамп і Кім Чен Ин проведуть переговори, на яких йтиметься про ядерне роззброєння Північної Кореї.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

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5 червня речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться в готелі «Капелла» на острові Сентоса.​

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.