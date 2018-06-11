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12 Червень 2018, Київ 01:22
Новини | Міжнародні

Саміт США і Північної Кореї: Трамп і Кім спочатку зустрінуться віч-на-віч

Поліцейські біля готелю, де відбуватиметься зустріч Трампа і Кіма

Засіданню американської і північнокорейської делегацій на саміті США і КНДР у Сінгапурі передуватиме зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Повідомлення про це з’явилися пізно ввечері 11 червня.

На цій найпершій зустрічі, крім лідерів країн, будуть присутні лише двоє перекладачів.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп прибули до Сінгапуру для переговорів – відео
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Кім Чен Ин та Дональд Трамп прибули до Сінгапуру для переговорів – відео

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Після приблизно години особистих переговорів Трамп і Кім продовжать їх із делегаціями з обох країн.

Раніше голова Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що Вашингтон на саміті запропонує «різні й унікальні» гарантії для Північної Кореї для її повного ядерного роззброєння.

Лідери США і КНДР прибули в Сінгапур 10 червня. 12 червня Дональд Трамп і Кім Чен Ин проведуть переговори, на яких йтиметься про ядерне роззброєння Північної Кореї.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

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5 червня речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться в готелі «Капелла» на острові Сентоса.​

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.

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