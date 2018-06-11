У США обіцяють «унікальні» гарантії КНДР для повного ядерного роззброєння

Голова Державного департаменту США Майк Помпео заявляє, що Вашингтон запропонує «різні й унікальні» гарантії для Північної Кореї для її повного ядерного роззброєння. Про це Помпео сказав 11 червня, розповідаючи про підготовку до історичного саміту КНДР-США в Сінгапурі напередодні його проведення.

«Ми вживемо заходів для того, щоб забезпечити їм достатню впевненість у тому, що денуклеаризація не закінчиться для них погано», – сказав Помпео. Подробиць про те, що це за гарантії, він не навів.

Помпео додав, що попередні переговори про підготовку до саміту йшли швидше, ніж очікувалося, а президент США Дональд Трамп «повністю готовий» до переговорів і оптимістично налаштований на їх успіх.

Лідери США і КНДР прибули в Сінгапур 10 червня. 12 червня Дональд Трамп і Кім Чен Ин проведуть переговори, на яких йтиметься про ядернен роззброєння Північної Кореї.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

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5 червня речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться в готелі «Капелла» на острові Сентоса.​

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.