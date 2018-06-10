Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру на історичну зустріч з Дональдом Трампом

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися 12 червня. Про прибуття лідера КНДР повідомили у Міністерстві закордонних справ Сінгапуру.

«Привітав Кім Чен Ина, який щойно прибув да Сінгапуру», – написав у Twitter міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіан Балакрішнан.

Тим часом Дональд Трамп залишив саміт «Групи семи» в канадському Квебеку і теж вирушає до Сінгапуру, куди планує прибути пізно ввечері 10 червня.

Переговори між Трампом і Кімом планується провести 12 червня, зосереджуючись на ядерній зброї Пхеньяну та зусиллях з ліквідації ядерної зброї на Корейському півострові.

Трамп зазначив, що саміт є «одноразовим» шансом для Північної Кореї, додавши, що він «відчуває себе впевнено».

До складу делегації Трампа входять державний секретар Майк Помпео, радник з питань національної безпеки Джон Болтон, начальник штабу Білого дому Джон Келлі та прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

24 травня Трамп надіслав Кім Чен Ину листа про скасування саміту, запланованого на 12 червня в Сінгапурі. Однак уже 26 травня президент США сказав, що, як і раніше, сподівається, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться в заплановані терміни.

1 червня після зустрічі з заступником голови Центрального комітету владної в Північній Кореї Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем Трамп заявив, що саміт все ж відбудеться.

5 червня речниця Білого дому повідомила, що зустріч відбудеться в готелі «​Капелла» на острові Сентоса.​

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.

Нейтральний Сінгапур відомий своєю надійною безпекою, тут у минулому проходили великі міжнародні зустрічі, включаючи численні саміти АСЕАН.