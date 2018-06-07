Трамп: до зустрічі з Кім Чен Ином 12 червня все готово

Президент США Дональд Трамп заявив, що підготовка до його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином майже завершена, і до саміту 12 червня все готово. Таку заяву американський лідер зробив на переговорах із прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Вашингтоні. За словами Трампа, саміт із північнокорейським лідером стане поворотним моментом в історії Північно-Східної Азії.

Наприкінці травня Трамп оголосив про відмову від першої в історії зустрічі з Кім Чен Ином. Незабаром після цього президент США отримав від північнокорейського лідера особистий лист, який переконав Трампа змінити точку зору, і підготовка до саміту відновилася.

Очікується, що головною темою саміту стане ядерна програма Північної Кореї. Вашингтон виступає за відмову Пхеньяна від ядерної зброї. Кім Чен Ин наполягає на тому, що денуклеаризацію необхідно проводити поступово, в обмін на поступки з боку США.