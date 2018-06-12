Трамп після зустрічі з Кім Чен Ином очікує на «величезний успіх» у переговорах про ядерну зброю

Президент США Дональд Трамп після 45-хвилинної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином очікує на «величезний успіх» у переговорах щодо ліквідації ядерної зброї на Корейському півострові.

Відповідаючи на запитання репортерів, які в нього враження після історичної зустрічі, Трамп сказав: «Я почуваюся насправді добре. Має бути чудова дискусія і, я думаю, величезний успіх».

«Я думаю, це має бути справді успішним, і я думаю, ми матимемо чудові відносини. Я не маю сумніву в цьому», – зазначив Трамп.

Він підкреслив, що їхня зустріч була «дуже-дуже хорошою».

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Перед зустріччю з Кімом Трамп казав: «Працюючи разом, ми потурбуємося про це... Ми вирішимо це».

Водночас Кім Чен Ин зазначав, що організувати зустріч «було непросто».

«У минулому старі практики й упередження працювали проти нас і встановлювали багато перешкод на нашому шляху, але ми побороли всіх їх і ми сьогодні тут», – говорив лідер КНДР.

Двоє очільників держав зараз беруть участь в інших двосторонніх переговорах, до яких цього разу залучені представники їхніх команд. Ця зустріч, як очікується, триватиме кілька годин і включатиме робочий ланч.

Саміт США і КНДР відбувається на сінгапурському острові Сентоса.

Вашингтон прагне до повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на певні економічні пільги для Пхеньяна.