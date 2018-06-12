«Світ побачить велику зміну». Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ за результатами саміту

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали «всеохоплюючий документ» за результатами історичного саміту між цими двома країнами в Сінгапурі.

Водночас лідери не повідомили подробиць документа. Трамп заявив, що про його зміст розповідадимуть на прес-конференції, яка запланована на 10:30 за київським часом.

«У нас відбулася історична зустріч... Світ побачить велику зміну», – сказав Кім Чен Ин.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливу денуклеаризацію Північної Кореї, сказав, що «цей процес почнеться дуже швидко».

Він також зазначив, що запросить Кім Чен Ина до Білого дому.

12 відбулися переговори делегацій США і Північної Кореї із участю лідерів країн. Американський президент заявив, що вони минули «краще, ніж будь-хто міг очікувати».

Перед цим Кім і Трамп провели зустріч віч-на-віч. Лідер США після неї зазначив, що очікує на «величезний успіх» у переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова.