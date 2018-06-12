Трамп не досяг жодного прогресу на переговорах із Кімом – посол Макфол

Колишній посол США в Росії, дослідник Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що переговори президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Сінгапурі не наблизили ядерного роозброєння Північної Кореї.

«Щодо денуклеаризації переговори Трампа не просунулися ані на дюйм порівняно з тим, на що Кім Чен Ин уже погодився в квітні. Вони навіть не домоглися, щоб північнокорейці назвали переговірника для держсекретаря Майка Помпео. Сподіваюся, що майбутні саміти досягнуть більш відчутних результатів», – вказав дипломат у мережі Twitter.

Підписаний президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня документ має чотири основні пункти.

Згідно з документом, сторони домовилися встановити «нові стосунки» і досягти «тривалого та стабільного миру». Крім того, Пхеньян «зобов'язується працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку Трампа. Також представники держав домовилися проводити пошук залишків американських військових, які загинули чи зникли безвісти під час Корейської війни 1950 – 1953 років.

12 червня в Сінгапурі відбулися переговори делегацій США і Північної Кореї із участю лідерів країн. Американський президент заявив, що вони минули «краще, ніж будь-хто міг очікувати».

Перед цим Кім і Трамп провели зустріч віч-на-віч. Лідер США після неї зазначив, що очікує на «величезний успіх» у переговорах щодо денуклеаризації Корейського півострова.